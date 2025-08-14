Gümüş yatırımcısı takipte... Pozitif tarafta duruyor

Gümüş fiyatları ons başına 38,5 doların üzerinde tutunarak, Federal Rezerv'in bu yıl daha derin faiz indirimlerine yönelik beklentilerin piyasayı desteklemesiyle üç haftanın en yüksek seviyesine yakın seyretti.



Daha zayıf ABD enflasyon verileri, ABD Başkanı Donald Donald Trump'ın tarifelerinin fiyat baskılarını artırmadığını gösterirken, işgücü piyasasındaki soğuma belirtileri ılımlı görünümü güçlendirdi.



Piyasalar Eylül ayındaki bir faiz indirimini neredeyse tamamen fiyatladı ve bazıları 50 baz puanlık daha büyük bir hareket bekliyor. Ayrıca, Hazine Bakanı Scott Bessent birden fazla faiz indirimi çağrısında bulundu ve Fed'in politika faizinde yarım puanlık bir indirimle gevşemeye başlayabileceğini söyledi.



Para politikasının ötesinde, yatırımcılar Ukrayna savaşı konusunda Alaska'da yapılacak ABD-Rusya görüşmelerini bekliyordu. Beyaz Saray, planlanan Trump-Putin görüşmesini "bir dinleme egzersizi" olarak nitelendirerek, ateşkesin sağlanması umutlarını azalttı.



ONS GÜMÜŞ



Ons gümüş güne 38.53 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 38.50 dolar, en yüksek de 38.73 dolar seviyesini gördü. Şu sıralar 38.59 dolardan işlem geçiyor.



GRAM GÜMÜŞ



Gram gümüş güne 50.51 liradan başladı. Gün içinde en düşük 50.46 lira, en yüksek de 50.77 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 50.56 liradan alıcı buluyor.