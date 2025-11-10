Gümüş yükselişe geçti

Gümüş, tarihinin en uzun hükümet kapanmasını yaşayan ABD'de senatonun Demokrat ve Cumhuriyetçi üyeleri, 40 gün sonra açılmayı sağlayacak geçici bütçede uzlaşmasıyla yükselişe geçti. Ons başına 49 doların üzerine çıkarak üç haftanın en yüksek seviyesine ulaştı. Bu yükseliş, dolar cinsinden emtiaları yabancı alıcılar için daha ucuz hale getiren zayıf dolar tarafından desteklendi. Perşembe günü açıklanan özel veriler, ABD ekonomisinin Ekim ayında 153 bin iş kaybettiğini gösterdi. Bu kayıp, büyük ölçüde maliyet kısma ve yapay zeka benimsemesinin etkisiyle 22 yılın en yüksek seviyesi oldu. Para politikasında, piyasalar Federal Reserving Aralık ayında faiz oranlarını düşürüp düşürmeyeceği konusunda bölünmüş durumda. Yatırımcılar, Cuma gününden bu yana değişmeyen çeyrek puanlık bir indirim olasılığını yaklaşık yüzde 67 olarak fiyatlıyor.

ONS GÜMÜŞ

Ons gümüş güne 48,38 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 48,35 dolar, en yüksek de 49,30 dolar seviyesini gördü. Şu sıralar 49,23 dolardan işlem geçiyor.

GRAM GÜMÜŞ

Gram gümüş güne 65,68 liradan başladı. Gün içinde en düşük 65,68 lira, en yüksek de 66,91 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 66,82 liradan alıcı buluyor.