Gümüş yükselişte

Gümüş fiyatları, ABD doları ve Hazine tahvil getirilerinin Federal Rezerv'in faiz indirimi beklentilerinin artmasıyla gerilemesiyle son kazanımlarını artırarak ons başına 38,5 dolara yükseldi.



Fed yöneticisi Christopher Waller, Temmuz ayındaki gevşemeye verdiği desteği yineleyerek, zayıflayan işgücü piyasasına ve azalan enflasyon risklerine işaret etti. Waller ayrıca, gümrük vergilerinin enflasyonist etkisini küçümseyerek geçici olduğunu söyledi ve enflasyon beklentilerinde artış belirtisi olmadığını belirterek Fed'e harekete geçme alanı sağladı.



Gümüşe ek destek, Sanayi Bakanlığı'nın makine, otomobil ve elektrikli ekipman gibi kilit sektörlerde büyümeyi istikrara kavuşturma sözü verdiği Çin'den geldi. Girişim, üretimi modernize etmeyi amaçlıyor ve metallere olan talebi artırması bekleniyor. Eylem planı ayrıca çelik, demir dışı metaller, petrokimya ve inşaat malzemeleri dahil olmak üzere 10 büyük sektörü kapsıyor.