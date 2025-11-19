Gümüş yükselişte. İşte nedeni

Gümüş, teknoloji hisseleri ve kripto para birimleri de dahil olmak üzere riskli varlıklardaki satışların değerli metallere yönelik güvenli liman talebini artırmasıyla ons başına 51 dolara doğru yükselerek bir haftanın en düşük seviyelerinden uzaklaştı.

ABD işgücü piyasasındaki zayıflama belirtileri de Federal Rezerv'in daha fazla faiz indirimi beklentilerini destekledi. Fed Guvernörü Christopher Waller, firmaların daha düşük talebe ve yapay zekanın potansiyel verimlilik artışlarına hazırlanmasıyla işten çıkarmalar konusundaki tartışmaların arttığını belirtti.

Ancak piyasalar, Aralık ayında 25 baz puanlık bir faiz indirimi olasılığını yalnızca yaklaşık yüzde 47 olarak fiyatlıyor; bu oran bir ay önce yüzde 90'ın üzerindeydi. Fiziksel faktörler de beyaz metale bir miktar destek sağlamaya devam ediyor. Hindistan'daki düğün sezonu fiziksel talebi artırırken, ABD'nin gümüşe uygulayabileceği olası tarifelere ilişkin endişeler görünüme ek bir endişe katmanı ekledi.

ONS GÜMÜŞ

Ons gümüş güne 50,80 dolar seviyesinden başladı. Gün içinde en düşük 50,57 dolar, en yüksek de 51,28 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 50,88 dolardan işlem geçiyor.

GRAM GÜMÜŞ

Gram gümüş güne 69,25 liradan başladı. Gün içinde en düşük 68,94 lira, en yüksek de 69,90 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 69,32 liradan alıcı buluyor.