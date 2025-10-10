Gümüş zirveden düştü

Gümüş, ons başına yaklaşık 49 dolara geriledi, ancak güçlü güvenli liman talebi ve devam eden arz sıkışıklığının desteğiyle üst üste sekizinci haftalık yükselişini gerçekleştirme yolunda ilerledi.



Yatırımcıların ABD mali risklerine, düşük faiz oranları beklentilerine, Federal Rezerv'in bağımsızlığına ilişkin endişelere ve artan küresel borç baskılarına tepki vermesiyle, metal bu yıl yüzde 70'in üzerinde değer kazanarak altını geride bıraktı.



ABD hükümetinin kapanmasından kaynaklanan devam eden siyasi belirsizlik, Fransa'daki karışıklık ve Japonya'daki liderlik değişiklikleri de talebi artırdı. Bu arada, Londra piyasasında serbestçe temin edilebilen gümüşün kıtlığı fiyatları daha da artırdı. Güneş panelleri ve rüzgar türbinleri de dahil olmak üzere yatırım ve endüstriyi kapsayan kullanım alanlarıyla, gümüş talebinin 2025'te beşinci yıl üst üste arzı aşması bekleniyor.



ONS GÜMÜŞ



Ons gümüş güne 49.23 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 48.67 dolar, en yüksek de 49.90 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 49.26 dolardan işlem geçiyor.



GRAM GÜMÜŞ



Gram gümüş güne 66.17 liradan başladı. Gün içinde en düşük 65.47 lira, en yüksek de 67.07 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 66.21 liradan alıcı buluyor.

