Gümüş zirveye yakın

Gümüş, ons başına 40,7 dolar civarında işlem gördü ve mali zorluklar, yenilenen ticaret gerilimleri ve devam eden jeopolitik risklerin güvenli liman talebini artırmasıyla 2011'den bu yana en güçlü seviyesinde kaldı.



Destek ayrıca, piyasaların 25 baz puanlık bir hamle olasılığını yüzde 92 olarak fiyatlamasıyla, bu ay ABD Merkez Bankası'nın faiz indirimi beklentilerinden de geldi.



Jeopolitik gerginlikler, Başkan Xi Jinping'in askeri geçit töreni sırasında dünyanın "barış ya da savaş" ve "diyalog ya da çatışma" seçenekleriyle karşı karşıya olduğu uyarısında bulunmasının ve ABD Başkanı Donald Trump'ın sosyal medyada Çin'in ABD'ye karşı komplo kurduğunu iddia etmesinin ardından arttı.



Endüstriyel tarafta, gümüş talebi Çin'in güneş enerjisi patlamasıyla desteklendi ve güneş hücresi ihracatı, Hindistan'a yapılan güçlü sevkiyatların öncülüğünde yılın ilk yarısında yüzde 70'in üzerinde arttı.



ONS GÜMÜŞ



Ons gümüş güne 40.77 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 40.64 dolar, en yüksek de 40.97 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 40.72 dolardan işlem geçiyor.



GRAM GÜMÜŞ



Gram gümüş güne 54.06 liradan başladı. Gün içinde en düşük 53.88 lira, en yüksek de 54.33 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 53.99 liradan işlem görüyor.