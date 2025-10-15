Gümüş zirveye yakın seyrediyor

Gümüş, küresel arz sıkıntısının tarihi bir yükselişi körüklemesiyle ons başına 52 doların üzerine çıkarak önceki seansta ulaşılan rekor seviyelere yakın seyretti. Londra piyasasındaki sıkışıklık en şiddetli seviyeye ulaştı. Kısa pozisyonlardaki sıkışma, Cuma günü kira faiz oranlarının yüzde 30'un üzerine çıkmasına ve kısa pozisyonlar için yenileme maliyetlerinin sürdürülemez seviyelere çıkmasına neden oldu.



Hindistan'dan gelen talep, arzı daha da zorladı ve birçok yatırım fonu kuruluşunun gümüş ETF fon fonu planlarına girişleri askıya almasına yol açtı.



Bu arada, işgücü piyasasındaki zayıflığa işaret eden Fed Başkanı Jerome Powell'ın ılımlı açıklamaları, ABD'de daha fazla faiz indirimi yapılacağı yönündeki bahisleri güçlendirdi ve değerli metallere olan iştahı artırdı. Jeopolitik cephede, ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin'in soya fasulyesi boykotuna yanıt olarak Pekin'i yemeklik yağ ambargosuyla tehdit etmesinin ardından gerilimler derinleşti.



ONS GÜMÜŞ



Ons gümüş güne 51.36 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 51.37 dolar, en yüksek de 52.21 doları gördü. Şu sıralar 52.18 dolardan işlem geçiyor.



GRAM GÜMÜŞ



Gram gümüş güne 69.25 liradan başladı. Gün içinde en düşük 69.08 lira, en yüksek de 70.17 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 70.14 liradan alıcı buluyor.