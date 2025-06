Gümüşte büyük hareket... Rekor kırıldı

Küresel piyasalarda gümüşe olan talep artmayı sürdürüyor. Altının yüksek olduğu noktada gümüşe yönelen yatırımcılar tarihi yüksek seviyelere göz kırpmaya başladı.



Gümüşün onsu yüzde 3'e yakın primle 37.23 dolar seviyesine yükseldi.



Gümüşün gramı ise 47.2438 lirayla tarihi yüksek seviyeye ulaşmış oldu.



TARİHİ REKORU 49.81 DOLAR



Gümüşün onsu 25 Nisan 2011 tarihinde 49.81 dolarla tarihi rekor kırmıştı. Böylece gümüş tarihi zirvesinden sadece yüzde 29.35 geride seyrediyor.

















Honda, NSX'ten Başlayarak Üretimi Durdurulan Araçlar İçin Parça Üretecek



Honda Motor Co. artık üretimde olmayan modeller için orijinal parçalar tedarik etme ve restorasyon çalışmaları yapma planlarını açıklayarak otomobil meraklılarının başını döndürdü. Ve buna gerçek bir ikonla başlıyor: birinci nesil NSX.



İlk olarak 1990'ların başında üretilen NSX, Japonya'nın ilk süper otomobili olarak kabul edildi. McLaren yarış arabası da Honda motoruyla çalışan Formla One yarış efsanesi Ayrton Senna tarafından kişisel otomobil olarak kullanılmış ve Japon otomobil üreticisine motor sporları dünyasında tartışmasız bir itibar kazandırmıştı.



Salı günü yapılan açıklamaya göre Honda, 2026 ilkbaharından itibaren üretimi durdurulan belirli modeller için parça tedarik etmeye başlayacak. Japonya'da ilk NSX modellerinden başlayarak bir restorasyon hizmeti de sunulacak. Nissan, “Bu hizmeti gelecekte diğer spor modelleri de kapsayacak şekilde genişletmeyi planlıyoruz” dedi.



Japon otomobilleri hiç değilse uzun ömürlülükleri ve dayanıklılıklarıyla biliniyor. Ve bunun nedeni sadece uzun ömürlü olmaları değil - birkaç üretici, montaj hattından çıktıktan onlarca yıl sonra bile otomobillerin çalışır durumda kalmasına yardımcı oluyor.



Toyota Motor Corp. GR Heritage Parts adlı servisi aracılığıyla eski Toyotaların parçalarını değiştirdi ve hatta yeniden üretti. Gazoo Racing'in kısaltması olan GR, otomobil üreticisinin motor sporları bölümüdür.

Sipariş üzerine üretilen “miras parçalar”, Supra gibi spor otomobillerin yanı sıra Landcruiser gibi ticari araçlar da dahil olmak üzere modeller için su pompalarından buğu çözücü anahtarlarına kadar uzanıyor. Toyota, ilk olarak 1967 yılında piyasaya sürülen 2000GT için bile yedek parça üretmiştir.

Nissan Motor Co. da Nismo Heritage Parts adında benzer bir hizmet sunarak sürücülerin favori spor otomobillerinin ömrünü uzatmalarına yardımcı oluyor.