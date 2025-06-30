Gümüşte dolar yükselişi

Gümüş ons başına 36.23 dolar civarına tırmanarak, ABD dolarının daha güvercin bir Federal Rezerv beklentileri, artan mali endişeler ve devam eden ticaret belirsizliği nedeniyle zayıflamasıyla bir önceki seanstaki kayıplarını telafi etti.



Gümüşün gramı 46.33 lira seviyelerinde işlem görüyor.



PİYASALARIN GÖZÜ ABD İSTİHDAM VERİLERİNDE



Doların zayıflaması gümüş gibi dolar cinsinden emtiaları diğer para birimlerine sahip olanlar için daha cazip hale getiriyor. Yatırımcılar şu anda, işgücü piyasasındaki zayıflığın işaretlerini ortaya çıkarabilecek ve Temmuz ayı gibi erken bir tarihte faiz indirimi beklentilerini güçlendirebilecek olan yaklaşan ABD istihdam verilerine odaklanmış durumda.



TRUMP'IN TARİFELERİ DE GÜNDEMDE



Piyasa katılımcıları ayrıca ABD Başkanı Donald Trump'ın kapsamlı karşılıklı gümrük tarifelerine 90 günlük ara vermek için önümüzdeki hafta vereceği son tarih öncesinde ticari gelişmeleri de yakından izliyor. Konuyla ilgili olarak Kanada, Trump'ın Ottawa ile tüm ticaret görüşmelerini durdurma tehdidinin ardından ABD'li teknoloji firmalarını hedef alan dijital hizmetler vergisini geri çekeceğini açıkladı.