Gümüşte düşüş başladı

Gümüş, yaklaşık yüzde 1 değer kaybederek ons ​​başına 40,6 dolara geriledi ve yatırımcıların bu hafta Federal Rezerv'in bir sonraki politika adımlarına yön verebilecek önemli ABD enflasyon raporları öncesinde kâr satışları yapmasıyla 14 yıllık zirvelerden geriledi.



Üretici fiyat endeksi Çarşamba günü, ardından da tüketici fiyat endeksi Perşembe günü açıklanacak. Geçen hafta, ABD işgücü piyasasındaki soğuma belirtileri Fed'in faiz indirimi beklentilerini güçlendirince metal 2011'den bu yana en güçlü seviyesine ulaştı.



Piyasalar bu ayın sonlarında 25 baz puanlık bir indirimi neredeyse tamamen fiyatladı ve bazıları enflasyon verilerine bağlı olarak daha büyük bir yarım puanlık hareket olacağını tahmin ediyor. Endüstriyel tarafta ise güneş enerjisi, elektrikli araçlar ve elektronikten gelen güçlü talep, arzın kısıtlı olduğu bir dönemde fiziksel piyasayı daralttı.



ONS GÜMÜŞ



Ons gümüş güne 40.90 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 40.53 dolar, en yüksek de 41.06 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 40.60 dolardan işlem geçiyor.



GRAM GÜMÜŞ



Gram gümüş güne 54.31 liradan başladı. Gün içinde en düşük 53.82 lira, en yüksek de 54.53 lira seviyeleri görüldü. Şu sıralar 53.92 liradan alıcı buluyor.