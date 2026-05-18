Gümüşte enflasyon düşüşü

Gümüş , ons başına 75 doların altına düştü. Ortadoğu kaynaklı enerji fiyat şokunun daha geniş enflasyon eğilimlerine yayıldığına dair artan işaretler, merkez bankalarının daha sıkı politika uygulayacağına dair beklentileri güçlendirdiği için gümüş, art arda üçüncü seansında da düşüş yaşadı.

Değerli metal ayrıca, beklenenden yüksek ABD enflasyon verilerinin yatırımcıları bu yıl Fed'in faiz indirimini dışlamaya yöneltmesi ve politika yapıcıların yıl sonundan önce faiz artırımı yapabileceğine dair bahisleri artırmasıyla birlikte, daha güçlü bir ABD doları ve yükselen Hazine tahvil getirilerinden de baskı gördü.

Ayrıca, UBS stratejistleri, endüstriyel talebin azalması ve maden arzının artması nedeniyle, gümüş yatırım talebi tahminlerini yıl sonu için 400 milyon onstan 300 milyon onsa düşürdü. Banka ayrıca, küresel gümüş piyasası açığının, daha önceki yaklaşık 300 milyon onsluk tahmine kıyasla, önemli ölçüde daralarak 60-70 milyon ons civarına düşeceğini öngördü.

ONS GÜMÜŞ

Ons gümüş güne 75,84 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 73,89 dolar, en yüksek de 76,91 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 75,35 dolardan işlem geçiyor.

GRAM GÜMÜŞ

Gram gümüş güne 110,9 liradan başladı. Gün içinde en düşük 108,1 lira, en yüksek de 112,5 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 110,15 liradan alıcı buluyor.