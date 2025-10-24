Gümüşte gerileme devam ediyor

Gümüş, ons başına yaklaşık 48,6 dolara geriledi ve metalin aşırı değerli bölgeye girmiş olabileceği endişeleri arasında piyasayı saran kâr satışlarıyla hafta boyunca yüzde 6'nın üzerinde değer kaybetme yolundaydı.



Son dönemdeki yükseliş, güçlü güvenli liman talebi ve gümüşün elektrikli araçlar, veri merkezleri ve güneş enerjisi gibi uzun vadeli endüstriyel kullanımına ilişkin iyimserliğin yanı sıra Londra ve Şanghay kasalarındaki stokların daralmasıyla tetiklendi.



Bu arada yatırımcılar, Beyaz Saray'ın önümüzdeki Perşembe günü APEC zirvesi kapsamında Trump-Xi görüşmesini onaylamasının ardından ticaret gelişmelerini takip etti. Piyasalar ayrıca, kalıcı fiyat baskılarını göstermesi beklenen önemli bir ABD enflasyon raporunu da bekliyordu. Bu raporun, Federal Rezerv'in gelecek hafta faiz indirimine gitmesini engellemesi pek olası değil, ancak enflasyon sürpriz bir şekilde yukarı yönlü olursa Aralık ayındaki kararını etkileyebilir.



ONS GÜMÜŞ



Ons gümüş güne 48,95 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 48,09 dolar, en yüksek de 49,03 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 48,37 dolardan işlem geçiyor.



GRAM GÜMÜŞ



Gram gümüş güne 66,14 liradan başladı. Gün içinde en düşük 64,97 lira, en yüksek de 66,24 lira seviyesi görüldü.