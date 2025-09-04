Gümüşte kar satışı

Gümüş, yatırımcıların ABD işgücü piyasası verileri öncesinde kârlarını garantilemesiyle 14 yılın en yüksek seviyelerinden yüzde 1 düşerek ons ​​başına yaklaşık 40,7 dolara geriledi.



Yatırımcılar Federal Rezerv'in faiz indirimlerine yönelik bahislerini artırdıkça değerli metaller son haftalarda değer kazandı.



Piyasalar bu ay 25 baz puanlık bir indirim olasılığını yaklaşık yüzde 98 olarak fiyatladı. Çarşamba günü açıklanan veriler, ABD'de Temmuz ayında iş ilanlarının beklenenden fazla düşerek 7,181 milyona gerilediğini gösterdi.



Şimdi gözler, bugün ilerleyen saatlerde açıklanacak olan ADP özel sektör istihdam verileri ve haftalık işsizlik başvurularına çevrildi. Ardından Cuma günü açıklanacak Ağustos ayı istihdam raporu geliyor. Fed'in bağımsızlığı, ticaret anlaşmazlıkları ve daha geniş jeopolitik riskler konusundaki endişeler arasında, güvenli liman talebi de külçe altını destekledi.



Endüstriyel cephede, Çin'in güneş enerjisi patlamasıyla desteklenen gümüş talebi güçlü kaldı ve güneş hücresi ihracatı, Hindistan'a yapılan güçlü sevkiyatların öncülüğünde yılın ilk yarısında yüzde 70'in üzerinde arttı.



ONS GÜMÜŞ



Ons gümüş güne 41.16 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 40.52 dolar, en yüksek de 41.22 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 40.83 liradan işlem görüyor.



GRAM GÜMÜŞ



Gram gümüş güne 54.59 liradan başladı. Gün içinde en düşük 53.76 lira, en yüksek de 54.68 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 54.14 liradan alıcı buluyor.

