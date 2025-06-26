Gümüşte rekor koşusu başladı

İsrail ve İran arasındaki savaş sürerken de pek hareket etmeyen altın ve dolar durgun seyrini sürdürüyor. Savaşın ateşkesle durması da değişiklik yaratmadı. Petrol fiyatlarındaki gerilemenin etkisi akaryakıt fiyatlarına hemen yansıdı.



Ancak gümüş fiyatları yeniden hareketlenmeye başladı. İsrail-İran savaşı öncesinde de 13 yılın zirvesine çıkan gümüş bugün diğer emtialar sakin seyrederken aradan sıyrıldı.



Gümüşün onsu güne 36.26 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 36.23 dolar, en yüksek de 36.83 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 36.63 dolardan yüzde 1 civarında primle işlem görüyor.



Gümüşün gramı ise güne 46.27 liradan başladı. Gün içinde en düşük 46.23 lira, en yüksek de 47.04 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar yüzde 1.10 yükselişle 46.78 liradan alıcı buluyor.