Gümüşte sert kar satışı

Gümüş, ons başına 49.2 dolara gerileyerek geçen hafta ulaşılan rekor seviyelerden daha da geriledi. Yatırımcılar, makroekonomik ve fiziksel piyasa faktörlerinin yönlendirdiği sert bir yükselişin ardından kârlarını güvence altına aldı.



Güvenli liman metalleri de, ABD-Çin ticaret gerginliğinin azalması, ABD hükümetinin kapanmasının sona ermesi umutları ve güçlü şirket kazançlarının desteğiyle artan risk iştahıyla baskı altında kaldı. ABD Başkanı Donald Trump, Güney Kore'de yapılacak toplantıda Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile adil bir ticaret anlaşmasına varmayı beklediğini söyledi.



Bu arada, yatırımcılar, gelecek hafta beklenen Federal Rezerv faiz indirimi öncesinde Cuma günü açıklanacak önemli ABD enflasyon raporunu bekliyor. Geçen hafta, Londra gümüş piyasasındaki likidite sıkışıklığı nedeniyle küresel çapta fiziksel arz için bir mücadele başlatan ve Hindistan'dan gelen güçlü taleple daha da artan gümüş, tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.



ONS GÜMÜŞ



Ons gümüş güne 52.55 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 49.20 dolar, en yüksek de 52.62 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 49.56 dolardan işlem geçiyor.



GRAM GÜMÜŞ



Gram gümüş güne 70.96 liradan başladı. Gün içinde en düşük 66.53 lira, en yüksek de 71.06 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 67.08 liradan alıcı buluyor.