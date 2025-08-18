Gümüşte Ukrayna yükselişi

Gümüş, yatırımcıların Rusya ile barış anlaşmasına varma çabaları kapsamında ABD Başkanı Donald Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy arasında Washington'da gerçekleşecek önemli bir toplantıya odaklanmasıyla geçen haftaki kayıplarının bir kısmını telafi ederek ons başına 38 doların üzerine çıktı.



Trump, Cuma günü Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı görüşmenin ardından Zelenskiy'e hızlı bir anlaşmaya varması için baskı yapacağını söyledi. Ateşkes konusunda bir ilerleme sağlanamamış olsa da Putin, savaşı sona erdirme amaçlı olası bir anlaşmanın parçası olarak ABD ve Avrupa'nın Ukrayna'ya güçlü güvenlik garantileri sağlamasına izin vermeyi kabul etti.



Yatırımcılar ayrıca, faiz oranlarının görünümüne ilişkin rehberlik için bu hafta Federal Rezerv'in Jackson Hole sempozyumunu bekledi. Piyasalar, Eylül ayında 25 baz puanlık bir indirim olasılığını yüzde 84 olarak fiyatlıyor, ancak beklenenden güçlü üretici enflasyonu ve perakende satışlar, 50 baz puanlık daha büyük bir hareket olasılığını azalttı.