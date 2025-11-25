Gümüşte yükseliş hareketi

Gümüş, ons başına 51 doların üzerine çıkarak, Federal Rezerv yetkililerinin ılımlı yorumlarının yakın vadede faiz indirimi beklentilerini güçlendirmesiyle bir haftadan uzun süredir en yüksek seviyesine ulaştı. Fed Guvernörü Christopher Waller, artan işgücü piyasası risklerine atıfta bulunarak ve San Francisco Fed Başkanı Mary Daly ile New York Fed Başkanı John Williams'ın açıklamalarını tekrarlayarak, Aralık ayında yapılacak bir faiz indirimine destek verdi.

Waller ayrıca, gelecek yılki politika adımlarının büyük ölçüde hükümetin kapanmasından kaynaklanan gecikmiş veri birikimine bağlı olacağını belirtti. Piyasalar şu anda gelecek ay 25 baz puanlık bir indirim olasılığını yüzde 81 olarak fiyatlıyor; bu oran bir hafta önceki yüzde 42,4'ten keskin bir artış. Yatırımcılar ayrıca, görünüm hakkında daha fazla rehberlik için bu hafta perakende satışlar, üretici fiyat endeksi, dayanıklı mal siparişleri ve haftalık işsizlik başvuruları gibi önemli ABD ekonomik verilerini izliyor.

ONS GÜMÜŞ

Ons gümüş güne 51,39 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 51,01 dolar, en yüksek de 51,61 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 51,51 dolardan işlem geçiyor.

GRAM GÜMÜŞ

Gram gümüş güne 70,04 liradan başladı. Gün içinde en düşük 69,52 lira, en yüksek de 70,33 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 70,17 liradan alıcı buluyor.