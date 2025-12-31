Gümüşte yüzde 7'lik düşüş, sebebi belli oldu

Gümüş fiyatları yılbaşından bu yana yüzde 222 artış kaydetti. Neredeyse kusursuz ve soluksuz yükselen gümüşü artıran nedenlerin arkasında sanayinin talebi bulunuyor. Özellikle elektrikli otomobil ve güneş panellerine gümüşe ihtiyaç duyuluyor.

ABD'nin Kasım ayında kritik mineral olarak tanımladığı gümüşe yönelik olarak Çin de aynı tavrı takındı ve yılbaşından itibaren gümüş sıradan bir emtia olmaktan çıkıyor.

Yılın son işlem gününde gümüş fiyatlarına yüzde 7'nin üzerinde satış geldi. Yatırımcılar gümüşte kar satışlarının başladığı, düşüşün hızlanabileceğini öngörse de gümüş vadeli işlemleri ortalamaların üzerinde seyrettiğinden satışların sadece kar realizasyonundan kaynaklandığı görüşü piyasada hakim durumda.

GÜMÜŞÜN YÜKSELİŞİNİN ÖNÜNDEKİ ENGELLER NELER?

Emtia stratejistleri gümüşün yakın dönem zirvesini görmüş olabileceğini, bu seviyelerden ileri seviyelere gitmesinin önünde ciddi engeller olduğunu öngörüyorlar.

ABD Chicago Emtia Borsası teminat oranlarını 6,5'e çıkardı. Böylece altın ve gümüş işlemi yapanlar teminatın artması nedeniyle daha fazla paraya ihtiyaç duyacaklar. Bu durum da yatırımcıların teminatları ödemek için satış yapmasına neden olabilir.

Gümüşün güçlü yükselişi nedeniyle gümüş yatırımcıları küresel çapta büyük miktarda kar etmelerinden dolayı vergi ödemeleri gerekecek. Bundan dolayı da yatırımcılar bir miktar gümüş satarak ödemelerini gerçekleştirebilir.

Tarihi yüksek seviyelere gelen gümüş fiyatları nedeniyle evinde gümüş süs eşyası, çatal-bıçak takımı bulunanlar bunları satarak nakite çevirebilir ve 2026 yılında arzın artmasına neden olabilir.

ONS GÜMÜŞ

Ons gümüş güne 76,07 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 71,46 dolar, en yüksek de 76,67 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 71,76 dolar seviyesinde işlem görüyor.

GRAM GÜMÜŞ

Gram gümüş güne 105,19 liradan başladı. Gün içinde en düşük 98,82 lira, en yüksek de 106,01 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 99,05 liradan alıcı buluyor.