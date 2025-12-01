Gümüşten yeni rekor, yükseliş sürüyor

Altından daha fazla yükseliş sergileyen gümüş yeniden rekor kırdı. Sadece takı ve alaşımda değil, sanayi sektöründeki talep nedeniyle gümüş fiyatları hızlı yükseliş gösteriyor. Ayrıca ABD Merkez Bankası Fed'in faiz indirimi yapacağına dair beklentiler de gümüş fiyatlarını destekliyor.

Gümüş, yüzde 1'den fazla artışla ons başına 57 doların üzerine çıkarak yeni bir rekor seviyeye ulaştı. Arz endişeleri ve ABD faiz indirimi beklentileri kazanımları desteklemeye devam ederken, spot fiyat yüzde 1,4'e kadar yükselerek 57,86 dolara ulaştı.

Cuma günü, Chicago Ticaret Borsası'nda veri merkezi kesintisi nedeniyle işlemlerin birkaç saatliğine aksadığı zirveyi aştı. Bu arada, Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'na bağlı depolardaki stoklar son zamanlarda neredeyse on yılın en düşük seviyelerine geriledi. Bu ivmeye ek olarak, piyasalar şu anda işgücü piyasasındaki zayıflık ve Federal Rezerv yetkililerinden gelen ılımlı sinyallerin ardından ABD'de çeyrek puanlık bir faiz indirimini tamamen fiyatlıyor.

Hükümetin altı haftalık kapanmasının ardından geciken ekonomik veriler, daha düşük borçlanma maliyetleri için argümanları daha da güçlendirerek, getiri sağlamayan varlıkları destekledi.

ONS GÜMÜŞ

Ons gümüş güne 56,73 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 56,18 dolar, en yüksek de 57,86 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 57,31 dolardan işlem geçiyor.

GRAM GÜMÜŞ

Gram gümüş güne 77,53 liradan başladı. Gün içinde en düşük 76,82 lira, en yüksek de 79,04 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 78,27 liradan alıcı buluyor.