Günde 130 bin yolcu taşıyor: Air Canada'da grev ve lokavt krizi

Kanada’nın en büyük havayolu şirketi Air Canada, yaz sezonunun en yoğun döneminde on binlerce yolcunun seyahat planını etkileme riski taşıyan bir krizle karşı karşıya. Şirket, uçuş görevlilerinin grev kararı sonrası başlayacak lokavt öncesinde günü bazı uçuşlarını iptal etmeye hazırlanıyor.



Air Canada, Cumartesi günü başlayacak lokavtın ardından Air Canada ve Air Canada Rouge uçuşlarının tamamen durdurulacağını açıkladı. Şirket, sendika ile anlaşmaya varılsa bile operasyonların yeniden tam kapasiteye dönmesinin bir haftayı bulabileceğini duyurdu.



HAVAYOLU VE YOLCULAR NASIL ETKİLENECEK?

Air Canada, her gün yaklaşık 130 bin yolcu taşıyor. İptallerden etkilenmesi beklenen yolcular arasında yurtdışından Kanada’ya dönmeye çalışan yaklaşık 25 bin kişi de bulunuyor. Etkilenen yolcular, biletlerini iade etme veya değişiklik ücreti ödemeden başka bir tarihe rezervasyon yaptırma seçeneklerine sahip olacak.

Uluslararası operasyonları da bulunan havayolunun ABD ve diğer ülkelerdeki yolcuları da bu durumdan etkilenecek.

SENDİKA VE YÖNETİM ARASINDAKİ ANLAŞMAZLIK

Uçuş görevlilerini temsil eden Kanada Kamu Çalışanları Sendikası (CUPE), üyelerinin yüzde 99,7’sinin greve oy verdiğini açıkladı. Sendika, uzun süren müzakerelerin ardından yeni bir sözleşme üzerinde anlaşmaya varılamadığını ve ücretler ile ücretsiz çalışma konusundaki adaletsizlikleri gerekçe gösteriyor.

Air Canada, sendikanın önerdiği dört yıllık sözleşme teklifi, yüzde 38 tazminat artışı ve diğer avantajları içermesine rağmen reddetti.

Şirket yetkilileri, uçuş görevlilerinin yerel şubesiyle uzlaşma sağlanamaması durumunda lokavtın süresinin belirsiz olduğunu vurguladı.

HÜKEMETTEN ÇAĞRI

Kanada İş ve Aile Bakanı Patty Hajdu, taraflara anlaşmazlıkları çözme çağrısı yaptı ve yolcuların mağduriyetinin önlenmesini istedi. Bakan Hajdu, “Her iki tarafı da pazarlık masasına dönmeye ve yolcuların güvenini korumaya çağırıyorum” dedi.

Havacılık analitiği firması Cirium, Perşembe sabahı havayolunun 15 yurt içi uçuşunu iptal ettiğini ve önümüzdeki günlerde daha fazla iptalin yaşanabileceğini açıkladı. Air Canada ayrıca, Star Alliance üyeleriyle koordinasyon sağlayarak yolcularına alternatif uçuş imkânları sunmaya çalışacak.