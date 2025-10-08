Günde 686 bin kişi havayolunu tercih etti

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yılın ilk 9 ayında havayolunu kullanan yolcu sayısının 187 milyon 397 bin 678 yolcuya ulaştığını bildirdi. Bakan Uraloğlu, “Böylece 2025 yılının ilk 9 ayında günde ortalama 686 bin kişi havayolu ile seyahat etti.” dedi.



Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğünün 2025 yılı eylül ayına ait havayolu uçak, yolcu ve yük verilerini değerlendirdi. Yolcu ve çevre dostu havalimanlarında iniş-kalkış yapan uçak sayısının iç hatlarda 92 bin 573, dış hatlarda ise 94 bin 799 olduğunu kaydeden Bakan Uraloğlu, “Böylece toplam uçak trafiği üst geçişler ile birlikte 239 bin 335’e ulaştı. 2024 yılının aynı ayı ile kıyaslandığında üst geçişler dâhil toplam uçak trafiğinde yüzde 11,7 artış meydana geldi.” ifadelerini kullandı.



BİR AYDA 24 MİLYON 769 BİN 907 YOLCU SEYAHAT ETTİ



Bakan Uraloğlu, eylül ayında iç hat yolcu trafiğinin 9 milyon 547 bin 571, dış hat yolcu trafiğinin ise 15 milyon 205 bin 768 olarak gerçekleştiğini belirtti. Direkt transit yolcular ile birlikte toplam 24 milyon 769 bin 907 yolcunun seyahat ettiğini kayden Uraloğlu, “Geçen yılın aynı ayına göre direkt transit dâhil toplam yolcu trafiğinde yüzde 10,5 artış gerçekleşti. Söz konusu ayda iç hatlarda 91 bin 460 ton, dış hatlarda 406 bin 58 ton olmak üzere taşınan yük miktarı toplamda 497 bin 517 tona ulaştı.” diye konuştu.



9 AYDA HAVAYOLU İLE SEYAHAT EDEN YOLCU SAYISI 187 MİLYONU GEÇTİ



Uraloğlu, ocak-eylül döneminde ise; havalimanlarına iniş-kalkış yapan uçak trafiğinin, iç hatlarda 746 bin 659, dış hatlarda 711 bin 652 olduğunu, böylece üst geçişler ile birlikte toplam 1 milyon 888 bin 370 uçak trafiğine ulaştığını kaydetti. Söz konusu dönemde üst geçişler dâhil hizmet verilen toplam uçak trafiğinin geçen yılın aynı dönemi ile kıyaslandığında yüzde 7,6 arttığını söyleyen Uraloğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:



“Türkiye geneli havalimanları iç hat yolcu trafiğinin 76 milyon 584 bin 284, dış hat yolcu trafiğinin 110 milyon 699 bin 739 olduğu bu dönemde direkt transit yolcular ile birlikte toplam 187 milyon 397 bin 678 yolcuya hizmet verildi. 2025 yılı eylül sonunda hizmet verilen yolcu trafiği 2024 yılının aynı dönemi ile kıyaslandığında; direkt transit dâhil olmak üzere toplam yolcu trafiğinde yüzde 5,3 artış oldu. Böylece 2025 yılının ilk 9 ayında günde ortalama 686 bin kişi havayolu ile seyahat etti.”



Uraloğlu ayrıca, söz konusu dönemde havalimanları yük trafiğinin; iç hatlarda 712 bin 615 ton, dış hatlarda 3 milyon 131 bin 525 ton olmak üzere toplamda 3 milyon 844 bin 139 tona ulaştığını da bildirdi.



İSTANBUL HAVALİMANI 62 MİLYON 861 BİN 408 YOLCUYA HİZMET VERDİ



Bakan Uraloğlu, Türkiye’nin mega projelerinden İstanbul Havalimanı’nda ise eylül ayında, uçak trafiğinin iç hatlarda 11 bin 428, dış hatlarda 37 bin 74 olmak üzere toplamda 48 bin 502’ye ulaştığını ifade etti. Uraloğlu, İstanbul Havalimanı’nda iç hatlarda 1 milyon 647 bin 670, dış hatlarda 5 milyon 962 bin 953 olmak üzere toplamda 7 milyon 610 bin 623 yolcuya hizmet verildiğini de kaydetti.



Ocak-eylül döneminde ise söz konusu havalimanında iç hatlarda 94 bin 361, dış hatlarda 316 bin 210 olmak üzere toplamda 410 bin 571 uçak trafiği gerçekleştiğini anlatan Uraloğlu, “İç hatlarda 13 milyon 470 bin 966, dış hatlarda 49 milyon 390 bin 442 olmak üzere toplamda 62 milyon 861 bin 408 yolcu trafiği gerçekleşti.” dedi.



SABİHA GÖKÇEN'DE 202 BİN 965 UÇAK TRAFİĞİ GERÇEKLEŞTİ



İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’nın yolcu trafiği hakkında da bilgi veren Uraloğlu “Eylül ayında iniş-kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 10 bin 644, dış hatlarda 14 bin 25 olmak üzere toplamda 24 bin 669 olarak gerçekleşti, yolcu trafiği ise; iç hatlarda 1 milyon 993 bin 4, dış hatlarda 2 milyon 431 bin 112 olmak üzere toplamda 4 milyon 424 bin 116 oldu.” dedi.



Sabiha Gökçen Havalimanı’nda dokuz aylık sürede iç hatlarda 86 bin 386, dış hatlarda 116 bin 579 olmak üzere toplamda 202 bin 965 uçak trafiği gerçekleştiğini ifade eden Uraloğlu, iç hatlarda 15 milyon 802 bin 790, dış hatlarda 19 milyon 825 bin 258 olmak üzere toplamda 35 milyon 628 bin 48 yolcu trafiğine hizmet verildiğini açıkladı.



Uraloğlu ayrıca, İstanbul Atatürk Havalimanı uçak trafiğinin söz konusu ayda 2 bin 389, dokuz aylık dönemde ise 21 bin 835 olarak gerçekleştiğini de bildirdi.



TURİZM MERKEZLERİ 9 AYDA 50 MİLYON 226 BİN 510 YOLCU AĞIRLADI



Bakan Uraloğlu, turizm merkezlerindeki havalimanlarında hizmet sunulan yolcu sayısının 9 ayda iç hatlarda 14 milyon 944 bin 71, dış hatlarda 35 milyon 282 bin 439 olmak üzere toplamda 50 milyon 226 bin 510 ulaştığını kaydetti. İç hatlarda 116 bin 263, dış hatlarda 220 bin 876 olmak üzere toplamda 337 bin 139 uçak trafiği gerçekleştiğini ifade eden Bakan Uraloğlu sözlerine şu şekilde devam etti:



“9 aylık dönemde, İzmir Adnan Menderes Havalimanı’nda 9 milyon 586 bin 467, Antalya Havalimanı’nda 31 milyon 334 bin 474, Muğla Dalaman Havalimanı’nda ise 4 milyon 740 bin 865 yolcuya hizmet verildi. Muğla Milas-Bodrum Havalimanı’nda toplamda 3 milyon 762 bin 108 yolcuya hizmet verilirken Gazipaşa Alanya Havalimanı’nda toplamda 802 bin 596 yolcu trafiği gerçekleşti.”