Taksicilerin zafer olarak gördüğü korsan taksilere ilişkin trafik cezalarının artırılmasına dair karar Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Bundan sonraki süreçte korsan taksi faaliyeti gösteren kişilere 100 bin lira ceza, 60 gün araç trafikten men ve 30 gün ehliyete el koyma geldi.

ERKEN ÖDEMEDE CEZALAR DÜŞÜYOR

Erken ödeme yapılması halinde 100 bin liralık ceza 75 bin liraya geriliyor.

GÜNLÜK KAZANÇLARI 5-6 BİN LİRA SEVİYELERİNDE

Korsan taksilerin günlük kazançları yakıt gibi giderler çıktıktan sonra 5-6 bin lira seviyelerinde gerçekleşiyor. Uzun çalışma saatlerinde ise bu gelir 8-9 bin liraya çıkabiliyor. Ne kadar uzun çalışılırsa yakalanma ihtimali de o kadar artıyor.

KORSAN TAKSİ CEZALARINI UYGULAMALAR ÖDÜYOR

Korsan taksicilik yapan kişilerin cezalarını "paylaşımlı yolculuk" uygulamaları ödüyor. İlgili uygulamaya dahil olarak çalışan korsan taksiciler, kesilen ceza makbuzlarını "paylaşımlı yolculuk" şirketine ileterek cezaların ödenmesini sağlıyor ve 60 günlük sürecin sonunda yeniden korsan taksiciliğe devam ediyor. Yasa dışı olan bu eylemlerin devamı halinde cezalar katlanıyor.

NASIL YAKALANIYORLAR?

Polis uygulama noktasında sürücü ve yolcu ayrı ayrı çapraz sorguya alınıyor. Yolcu olarak bulunan kişinin adı, soyadı, annesinin babasının adı, mesleği gibi kişiler sorular yöneltiliyor. Bununla birlikte farklı yöntemler denenerek suça ortak olunmaması adına uyarılarda bulunuluyor ve korsan taksi tespiti gerçekleştiriliyor. Bu nedenle tanımadığınız kimseyi aracınıza almayın. Birlikte seyahat ettiğiniz kişilerle arkadaşlık bağınızın olmasına dikkat edin. Arkadaşınızın tanımadığınız arkadaşını bir yere bırakmak için aracınıza almayın, çapraz sorguda kişi hakkında bilgi sahibi olmadığınız için ceza kesilebilir. Yasa dışı uygulamalara itibar etmeyin.

OTOSTOP ÇEKENLERİ ALANLAR DA SUÇLU İLAN EDİLİYOR

Otostop sonucu aracınıza aldığınız kişiler nedeniyle de ceza kesiliyor. Bu nedenle otostop yöntemini kullanan kişileri aracınıza almayın.