Güneş enerjisi, Asya ülkelerinde 34 milyar dolarlık maliyeti önledi

Londra merkezli düşünce kuruluşu Ember, Enerji ve Temiz Hava Araştırma Merkezi (CREA), Enerji Ekonomisi ve Finansal Analiz Enstitüsü tarafından Çin, Hindistan, Japonya, Güney Kore, Vietnam, Filipinler ve Tayland özelinde "Asya'nın güneşli kısmı" başlıklı rapor hazırlandı.



Buna göre, Asya'daki 7 ülkenin güneş enerjisinden elektrik üretimiyle yılın ilk yarısında 34 milyar dolarlık fosil yakıt maliyeti önlenirken, elektrik talebinin yüzde 5'inin güneşten karşılandığı Çin'de bu rakam 21 milyar dolar olarak hesaplandı.



Çin'i sırasıyla 5,6 milyar dolarla Japonya, 4,2 milyar dolarla Hindistan, 1,7 milyar dolarla Vietnam, 1,5 milyar dolarla Güney Kore ve toplamda 287 milyon dolarla Tayland ve Filipinler takip etti.

GÜNEŞ ENERJİSİ HIZLA BÜYÜME POTANSİYELİNE SAHİP



Asya'da güneş enerjisinin hızla büyüme potansiyeline sahip olduğuna işaret edilen raporda, özel ulusal politikalar, enerji depolama, şebeke esnekliğine yönelik yatırımlar, ekonomik ve teknolojik iş birliğinin büyük önem taşıdığı ifade edildi.



Dünya genelinde güneş enerjisinin son 12 yıldaki büyümesi de analiz edilen raporda, güneş enerjisi kapasitesine sahip ilk 10 ekonomiden beşinin Çin, Japonya, Hindistan, Güney Kore ve Vietnam olduğu kaydedildi.



Açıklamada görüşlerine yer verilen CREA'nın Güneydoğu Asya Analisti Isabella Suarez, Asya ülkelerinin, maliyetli ve yüksek oranda kirletici fosil yakıtlardan hızla uzaklaşmaları gerektiğini belirterek, şunları kaydetti:



"Sadece mevcut güneş enerjisinden elde edilebilecek tasarruf potansiyeli bile muazzamdır ve rüzgar gibi diğer temiz enerji kaynaklarıyla birlikte bunların yaygınlaştırılmasının hızlandırılması bölgedeki enerji güvenliği için hayati önem taşıyor. İddialı hedefler önemli olmakla birlikte, ileriye dönük en önemli şey bu hedeflerin takip edilmesi."