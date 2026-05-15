Güney Afrika yakıt bulamadı, acil tahliye emri çıktı
15.05.2026 11:28
İran savaşı, Güney Afrika'nın Antarktika misyonunu vurdu.
Güney Afrika, yakıt gecikmesi nedeniyle Subantarktika'daki üssünü tahliye ediyor.
Güney Afrika, İran savaşı nedeniyle operasyonlar için gerekli yakıt teslimatlarının gecikmesinin ardından, Antarktika altındaki Marion Adası'ndaki üssünde bulunan araştırmacıları tahliye ettiğini açıkladı.
Orman, Balıkçılık ve Çevre Bakanlığı yaptığı açıklamada, buz kıran kutup ikmal gemisi SA Agulhas II'nin yakıt beklerken haftalarca Cape Town'da mahsur kalmasının ardından "kışlama ekibinin acil tahliyesi" emri verildiğini belirtti. İstasyon, aşırı soğukta donmayan kutup dizel yakıtına ihtiyaç duyuyor.