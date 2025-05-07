Güney Asya'da nükleer gerilim | Ekonomiyi nasıl etkileyecek?

İki nükleer güç, Hindistan ve Pakistan arasında gerilim sürüyor.



Pakistan ordusu, Hindistan’ın kısa bir süre önce Pakistan topraklarına üç ayrı bölgeden füze saldırısı düzenlediğini duyurdu.



Yapılan açıklamada, Hindistan'ın saldırılarında 26 sivilin hayatını kaybettiği, 46'sının yaralandığı belirtildi.



Uzmanlara göre, askeri gerginliğin son yıllarda büyük zorluklarla karşılaşan Pakistan ekonomisini tehdit etmesi muhtemel.



Birçok büyük havayolu şirketi, Pakistan üzerinden uçmaktan kaçınıyor.



Air France, CNN'e yaptığı açıklamada, "Hindistan ve Pakistan arasındaki son gerginliğin artması" nedeniyle Güney Asya ülkesi üzerindeki uçuşlarını ikinci bir duyuruya kadar askıya aldığını duyurdu.



Reuters'ın haberine göre, Moody's'in bir raporunda, "Hindistan ile gerginliğin devam etmesi, Pakistan'ın büyümesini olumsuz etkileyecek ve hükümetin devam eden mali konsolidasyonunu sekteye uğratarak Pakistan'ın makroekonomik istikrara ulaşma yolundaki ilerlemesini geriye götürecektir" denildi.



IMF BORCU NE OLACAK?

Raporda, "Gerginliğin sürekli artması, Pakistan'ın dış finansmana erişimini de olumsuz etkileyebilir ve döviz rezervlerine baskı yapabilir" ifadelerine yer verildi.



Moody's, Hindistan'ın Pakistan ile "asgari düzeyde ekonomik ilişkileri" olması nedeniyle ekonomisinde büyük aksamaların yaşanmasının beklenmediğini belirtti.

Öte yandan Hindistan'ın, 9 Mayıs 2025'te yapılacak Uluslararası Para Fonu (IMF) Yönetim Kurulu toplantısında Pakistan'a önerilen 2 milyar dolarlık yardım paketine karşı güçlü itirazlarını dile getirmesi ve oy kullanması bekleniyor.

IMF, 25 Mart'ta Pakistan ile 28 aylık Dayanıklılık ve Sürdürülebilirlik Fonu (RSF) kapsamında personel düzeyinde bir anlaşma imzalandığını duyurmuştu ve bu anlaşmayla İslamabad'a 1,3 milyar dolarlık kaynak sağlanmıştı.

Pakistan, geçitğiiz yıl temmuz ayında yıllar süren müzakerelerin ardından Uluslararası Para Fonu'ndan (IMF) 7 milyar dolarlık kurtarma paketi almıştı.