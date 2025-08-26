Güney Kore 100 uçak alacak

Korean Air, 100'den fazla Boeing uçağı ve birkaç yedek motor satın almak ve 20 yıl boyunca motor bakımı sağlamak için 50 milyar dolarlık bir anlaşma yaptığını duyurdu.



Anlaşma, Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung'un Başkan Donald Trump ile görüşmesinin ardından pazartesi günü Washington'da düzenlenen imza töreniyle resmileşti .



Korean Air'in açıklamasına göre, anlaşma 103 adet yeni nesil Boeing uçağı için 36,2 milyar dolar, GE Aerospace ve CFM International'dan 19 yedek motor için 690 milyon dolar ve GE Aerospace ile 20 yıllık motor bakım hizmeti sözleşmesi için 13 milyar dolar içeriyor.



Korean Air açıklamasında, "Bu anlaşma, Korean Air'in ABD havacılık endüstrisiyle ortaklığını güçlendirmek için stratejik bir seçimdir. ABD pazarına yapılan bu stratejik yatırım, havayolunun operasyonel yeteneklerini ve küresel rekabet gücünü daha da güçlendirecek ve sürdürülebilir büyümeyi teşvik edecek güçlü ticari bağlar kuracaktır." dedi.



Açıklamada, uçak siparişinde 20 adet Boeing 777-9, 25 adet Boeing 787-10, 50 adet Boeing 737-10 ve sekiz adet Boeing 777-8F kargo uçağının yer aldığı belirtildi. Açıklamaya göre, uçakların 2030 yılı sonuna kadar aşamalı olarak teslim edilmesi planlanıyor.



Korean Air'den yapılan açıklamaya göre, imza törenine Korean Air ve Hanjin Group Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Walter Cho, Boeing Ticari Uçaklar Başkanı ve CEO'su Stephanie Pope ve GE Aerospace Ticari Motorlar ve Hizmetler Başkanı ve CEO'su Russell Stokes katıldı.