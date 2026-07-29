Güney Kore borsası resmen yıkıldı

Güney Kore 'nin KOSPI Bileşik Endeksi günü yüzde 8 oranında düşüş göstererek, önceki seanstaki yaklaşık

yüzde 11'lik düşüşü de sürdürdü ve yapay zeka harcamaları ve yüksek değerlemelerle ilgili artan endişeler nedeniyle yarı iletken hisselerindeki satış baskısının yoğunlaşmasıyla Nisan başından bu yana en düşük seviyesine geriledi.

Bireysel şirketler arasında, çip üreticisi SK Hynix, bir başka rekor çeyrek karı açıklamasına rağmen analist beklentilerini karşılayamamasının ardından yaklaşık yüzde 13 oranında değer kaybetti.

Japonya ve Çin'deki teknoloji ağırlıklı endeksler de düşüş gösterirken, Avustralya ve Hong Kong piyasaları genel bölgesel trendin üzerinde performans sergiledi.

Jeopolitik cephede ise ABD ordusu, Ortadoğu'da konuşlanmış ABD birliklerini hedef alan sürpriz bir İran saldırısını başarıyla engellediğini açıkladı; bu da bölgesel gerilimleri yeniden alevlendirdi ve petrol fiyatlarını yükseltti.