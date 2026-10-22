Güney Kore faize dokunmadı

Güney Kore Merkez Bankası (BoK), beklentiler doğrultusunda, Ekim 2026 toplantısında temel faiz oranını yüzde 3 seviyesinde sabit tuttu. Temmuz ve Ağustos aylarında enflasyon risklerini ele almak için yapılan nadir 25 baz puanlık faiz artırımlarının ardından bu karar, politika yapıcılarına, sürekli fiyat baskıları ve güçlü ihracat odaklı büyüme ortamında, hane halklarının ve işletmelerin artan borçlanma maliyetlerine nasıl tepki verdiğini değerlendirmek için daha fazla zaman tanıyor.

Yıllık tüketici enflasyonu Eylül ayında yüzde 2,9'a geriledi (Ağustos ayında yüzde 3,1 idi), ancak BoK'un yüzde 2'lik hedefinin üzerinde kaldı. Bir yıl sonrasına ilişkin enflasyon beklentisi ise yüzde 2,7 seviyesinde kaldı. Üretici fiyat enflasyonu da Eylül ayında yüzde 7,7'ye ulaşarak tüketici fiyatlarına daha fazla yansıma endişelerini artırdı.

Bu arada, küresel yapay zeka talebiyle desteklenen güçlü yarı iletken ihracatı büyümeyi destekledi ve BoK'un 2026 büyüme tahminini Ağustos ayındaki yüzde 2,6'dan yüzde 3,3'e yükseltmesine neden oldu. BoK'un Ağustos ayı projeksiyonları, yıl sonundan önce bir faiz artırımına daha işaret ediyordu.