Güney Kore ile swap anlaşması yenilendi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve Kore Merkez Bankası, Türk lirası-Kore wonu ikili para takası (swap) anlaşmasını yeniledi.

Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, "Anlaşma, Başkanımız Dr. Fatih Karahan ile Kore Merkez Bankası Başkanı Chang Yong Rhee tarafından imzalanmıştır" denildi.

Açıklamada, swap anlaşmasının, iki merkez bankası arasında güncel döviz kurlarını yansıtacak şekilde azami 56 milyar Türk lirası veya 2,3 trilyon Kore wonu değerinde yerel para birimi takasına imkân sağlayacağı ifade edildi.



Anlaşma geçerlilik süresinin bugünden itibaren 3 yıl olduğu ve tarafların karşılıklı uzlaşısı üzerine uzatılabileceği belirtildi.



Açıklamada ayrıca şu ifadelere yer verildi:

"Anlaşma, para takası finansmanlı ticaret mutabakatı yoluyla ikili ticareti ve mali iş birliğini teşvik etme amacını taşımaktadır. Taraflar, swap anlaşması ile iki merkez bankası arasındaki iş birliğinin daha da güçleneceğini öngörmektedir."

