Güney Kore'ye-ABD anlaşması sonrası iki dev şirket yatırımlarını açıkladı

ABD ve Güney Kore'nin arasında imzalanan ticaret ve güvenlik anlaşmalarına ilişkin ortak bilgi notu yayınlandı.

ABD'nin Güney Kore ürünlerine uyguladığı gümrük vergisinin yüzde 25'ten yüzde 15'e indirileceği ve Güney Kore'nin 350 milyar dolarlık yatırım taahhüdünü içeren anlaşmanın yatırımcılar üzerinde etkili olmayı başardı.

Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung, Güney Kore'nin ABD'nin stratejik sektörlerine 350 milyar dolar yatırım yapma vaadini de içeren ticaret anlaşmasının ayrıntılarının açıklanmasından sonra ve iş dünyası liderleriyle bir araya geldi.

Toplantının ardından Hyundai Motor Group'un başkanı Chung açıklamalarda bulundu. Chung, "İhracat pazarlarını çeşitlendireceğiz, yerli fabrikalardan ihracatı artıracağız ve 2030 yılına kadar yeni elektrikli araç fabrikaları aracılığıyla otomobil ihracatını iki katından fazla artıracağız" dedi ve grubun ayrıca Başkan Donald Trump'ın gümrük vergilerinden etkilenen otomobil parçası üreticilerine destek sağlayacağını ekledi.

Samsung Electronics Yönetim Kurulu Başkanı Jay Y. Lee, "Samsung, yurt içi yatırımları artıracak, gençler için kaliteli istihdam yaratacak ve küçük ve orta ölçekli şirketler ile girişim şirketleriyle kazan-kazan ilkesine daha fazla önem verecek" dedi.