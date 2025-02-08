Güneydoğu Anadolu'dan Suriye'ye ihracat hızlandı

Suriye'de 61 yıllık Baas rejiminin sona ermesi ve Esad'ın devrilmesinin ardından Türk firmalarının bu ülkeye olan ihracatı yeni yıla hızlı başladı.



Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) verilerinden derlediği bilgilere göre, geçen yıl ocak ayında 50 milyon 458 bin dolarlık ihracat yapılan Suriye'ye yeni yılın ilk ayında 67 milyon 574 bin dolarlık dış satım gerçekleştirildi.



Suriye'deki normalleşmeyle birlikte bu ülkeye yapılan ihracat, yeni yılın ilk ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 34 arttı.



"SURİYE PAZARI KÖPRÜ GÖREVİ GÖRECEK"



Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, Suriye ile ticari ilişkileri sadece kısa vadeli kazançlar üzerine inşa etmek yerine, stratejik ve uzun vadeli projelerle ilerletmek gerektiğini söyledi.



Suriye pazarının sadece bu ülke ile sınırlı kalmayıp Ortadoğu'nun daha derin noktalarına ve hatta Afrika'ya açılmak için bir köprü görevi görebileceğini belirten Kileci, şunları kaydetti:



"Suriye, uzun bir savaş sürecinden çıktı ve kendini toparlamaya çalışıyor. Yeni bir düzen kurma çabası içinde olan bu ülkeye Türkiye olarak her zaman destek verdik, vermeye de devam edeceğiz. İlk etapta bazı hatalar olmuş olabilir ancak birçok yanlışın düzeltilmiş olduğunu görüyoruz. Özellikle temel gıda ürünlerine uygulanan yüksek vergiler konusunda ciddi düzenlemeler yapıldı. Bizler de doğru işler ve doğru planlama yaptığımızda, ikili ilişkilerin artmasıyla Suriye'ye olan ihracatımızın katlanarak büyüyeceğini düşünüyoruz."



Kileci, başlangıçta her şeyi bir anda bu pazara sunmanın doğru bir strateji olmadığını, şimdi ise ihracatçıların fırsat odaklı değil akılcı ve bilinçli bir ticaret anlayışıyla hareket etmesi gerektiğini dile getirdi.



HUBUBAT İHRACATININ İKİ KATINA ÇIKMASI BEKLENİYOR



GAİB Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Celal Kadooğlu ise Suriye'ye ihracatı en fazla artıracak sektörlerden birisinin hububat ve bakliyat olduğunu kaydetti.



Kadooğlu, hububat ve bakliyat alanında Suriye'ye yıllık 350 milyon dolarlık bir ihracat hacimlerinin olduğunu ifade ederek, "Bana göre önümüzdeki süreçte bu rakamı 500-600 milyon dolara yükseltebilecek durumdayız." diye konuştu.