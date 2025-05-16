Güngören'de kentsel dönüşümde yeni karar! İlave iki kat verilecek

Güngören'de kentsel dönüşüme ilişkin önemli karar alındı. Maliyetleri düşürecek ve kentsel dönüşümü özendirecek adımla birlikte Güngören'de kentsel dönüşümün hız kazanması ve eski konut stoğunun yenilenmesi hedefleniyor.



Güngören Belediye Başkanı Bünyamin Demir belediye meclisinde Güngören'in yüzde 70'ine imar desteği veren kararı açıkladı.



İLAVE İKİ KAT HAKKI VERİLECEK



400 metrekareyi bulan parsel birleşmelerine ilave bir kat hakkı getirildi. Yüksek çatı, ayrı tapu olarak hayata geçiriliyor ve bununla birlikte tek bina yapılırsa ilave bir kat, komşu binayla birleşilip kentsel dönüşüm yapılırsa ilave iki kat alınmış olacak.