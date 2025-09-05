Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 52 bin 448 megavatsaatle 15.00'te, en düşük tüketim ise 36 bin 868 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.



Günlük bazda dün 1 milyon 110 bin 365 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 107 bin 1 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.



Üretimde ilk sırada yüzde 23,2 ile doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 21,8 ile ithal kömür ve yüzde 15 ile rüzgar santralleri izledi.



Türkiye, dün 8 bin 159 megavatsaat elektrik ihracatı, 4 bin 793 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.