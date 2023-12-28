Günlük kiralık ev için e-Devlet'ten izin alınacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan konutların turizm amaçlı kiralanması faaliyetlerinin düzenlenmesine ilişkin yönetmeliğe göre, e-Devlet üzerinden yapılmayan fiziki başvurular değerlendirilmeye alınmadan başvuru sahibine iade edilecek. Üzerinde üst hakkı veya intifa hakkı bulunan konutlarda malik yerine hak sahibi tarafından başvuru yapılacak.



Aynı binada bulunan ve aynı kişi adına izin belgesi talep edilen konutlar için tek başvuru yapılacak. Başvuru sahibinin, aynı binada daha önce izin belgesi aldığı konutlar bulunması durumunda başvuruda bu konuda bilgi vermesi zorunlu olacak. İzin belgesi düzenlendiği tarihten itibaren konutlarda 30 gün içinde denetim yapılacak. Bu konutlar belge düzenlendikten itibaren en az 2 yılda bir denetlenecek.



Yönetmelikle, bu kapsamda kiralanacak konutlarda sağlaması gereken asgari koşullar da belirlendi. İzin belgeli konutun odaları ayrı ayrı sözleşmeye konu edilerek farklı kişilere kiraya verilemeyecek. Yönetmelik 1 Ocak 2024 tarihinde yürürlüğe girecek.



