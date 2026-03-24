Gurbetçilere kolaylık getirildi, araç kalma süresi tek tıklamayla öğrenilecek

Yaz döneminde sınır kapılarında yaşanan yoğunluk nedeniyle bazı vatandaşlar, taşıtlarının yurtta kalma süresini öğrenemeden Türkiye'ye giriş yapabiliyor. Özellikle yabancı pasaportla yapılan girişlerde (oturum izni bulunanlar hariç) en fazla 90 gün süre tanınması sebebiyle süre aşımına bağlı mağduriyetler yaşanıyordu.

Bu kapsamda, söz konusu mağduriyetlerin önlenmesi, işlemlerin daha hızlı ve etkin şekilde yürütülmesi amacıyla Ticaret Bakanlığı internet sitesinde yer alan e-İşlemler sayfası üzerinden erişilebilen “Yabancı Plakalı Taşıt İşlemleri” başlıklı yeni bir web servis hizmeti oluşturdu.

23 Mart 2026 tarihi itibarıyla devreye alınan yeni hizmet ile kullanıcılar;

Taşıtlarının yurtta kalma süre sonu ve diğer bilgilerine erişebilecek,

Taahhütname işlemlerini elektronik ortamda gerçekleştirebilecek,

İletişim bilgilerini sisteme girerek e-posta adreslerini doğrulayabilecek,

Süre aşımı nedeniyle mağduriyet yaşanmaması amacıyla süre bitimine ilişkin hatırlatma e-postaları alabilecek.

Ayrıca söz konusu hizmet üzerinden; yabancı taşıtlara ilişkin güncel duyurulara, Taşıt Ön Beyan Uygulamasına, Sıkça Sorulan Sorular sayfasına, Taşıt Rehberine ve trafik cezaları ile yol, köprü ve tünel geçiş ücretleri ödeme sayfasına hızlı ve kolay şekilde erişim sağlanabilecek.

Hizmet, İngilizce dil seçeneğiyle de sunulacak olup yabancı uyruklu kişiler tarafından da kullanılabilecek.