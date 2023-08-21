Gürcistan'a en fazla ihracat yapan ülke Türkiye oldu

Gürcistan İstatistik Milli Kurumu'ndan yapılan açıklamada, 7 ayda Gürcistan'a en çok Türkiye'den ihracat yapıldığı belirtildi.



Ocak-Temmuz 2023'te Gürcistan'a yapılan ihracatta, 1 milyar 420 milyon 60 bin dolar ile Türkiye'nin ilk sırada yer aldığı, 1 milyar 87 milyon 522 bin dolar ile Rusya'nın ikinci, 975 milyon 263 bin dolarla ABD'nin de üçüncü sırada olduğu aktarılan açıklamada, söz konusu dönemde Türkiye'den Gürcistan'a yapılan ihracatın yüzde 15,6 arttığı kaydedildi.

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