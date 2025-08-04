Gürcistan'da enflasyon sıçradı

Gürcistan'daki yıllık enflasyon oranı Temmuz 2025'te bir önceki aydaki yüzde 4'ten yüzde 4,3'e yükseldi. Bu, Mart 2023'ten bu yana en yüksek okumayı işaret etti, çünkü gıda ve alkolsüz içeceklerde (yüzde 10,4 - yüzde 10,1 Haziran), restoranlar ve otellerde (yüzde 6,7 - yüzde 6,0), sağlıkta yüzde 9,5 - yüzde 9,4) fiyatlar daha hızlı bir oranda artarken, eğitim maliyetleri yüzde 4,6'da sabit kaldı.



Aynı zamanda, ulaşımda (yüzde 3,8 - yüzde 5,3 - yüzde 5,3) ve iletişimde (yüzde 6,9 - yüzde 13 - yüzde 6,9) maliyetler daha yavaş bir oranda düştü. Bu arada, alkollü içecekler ve tütünde (yüzde 3,7 - yüzde 4,6), çeşitli mal ve hizmetlerde (yüzde 5,5 - yüzde 6,7 - yüzde 5,5) ve konut ve kamu hizmetlerinde (yüzde 0,8 - yüzde 1,0 - yüzde 1,0) enflasyon yavaşladı.



Giyim ve ayakkabı (yüzde -2,8 - yüzde 0,8) ve eğlence ve kültür (yüzde - 1,4 - yüzde 0,5) sektörlerinde de deflasyon derinleşti. Aylık bazda, tüketici fiyatları Haziran ayındaki durgunluğun ardından Temmuz ayında yüzde 0,2 düştü ve bu on bir ayın ilk düşüşü oldu.