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Güven endeksi haziranda hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektöründe azaldı

Güven endeksi, haziranda geçen aya kıyasla hizmet sektöründe yüzde 1,5, perakende ticaret sektöründe yüzde 2,6 ve inşaat sektöründe yüzde 0,5 azaldı.

Güven endeksi haziranda hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektöründe azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu (), haziran ayına ilişkin hizmet, perakende ve inşaat güven endekslerini açıkladı.

Buna göre, mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi haziranda geçen aya göre, hizmet sektöründe yüzde 1,5 azalarak 115,4'e, perakende ticaret sektöründe yüzde 2,6 düşüşle 108,8'e ve inşaat sektöründe yüzde 0,5 azalarak 87,9'a geriledi.

Hizmet sektöründe haziranda geçen aya kıyasla son 3 aylık dönemde iş durumu yüzde 0,3, gelecek 3 aylık dönemde hizmetlere olan talep beklentisi yüzde 4,8 azalış gösterdi. Son 3 aylık dönemde hizmetlere olan talep ise yüzde 0,8 arttı.

ticaret sektöründe son 3 aylık dönemde iş hacmi-satışlar yüzde 1,4, gelecek 3 aylık dönemde iş hacmi-satışlar beklentisi yüzde 3,2, mevcut mal stok seviyesi yüzde 3,4 geriledi.

İnşaat sektöründe ise alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyi yüzde 0,9, gelecek 3 aylık dönemde toplam çalışan sayısı beklentisinde yüzde 0,1 düşüş kaydedildi.

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