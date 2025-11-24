Güven endeksi kasımda tüm sektörlerde arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Kasım 2025 dönemine ilişkin hizmet, perakende ticaret ve inşaat güven endeksi verilerini açıkladı. Buna göre; mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi kasım ayında bir önceki aya göre hizmet sektöründe yüzde 1 oranında artarak 111,8 değerini, perakende ticaret sektöründe yüzde 0,9 oranında artarak 114,2 değerini ve inşaat sektöründe yüzde 1,5 oranında artarak 84,9 değerini aldı.