Güven endeksi kasımda tüm sektörlerde arttı
24.11.2025 12:02
Anadolu Ajansı
DHA
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), güven endeksinin bir önceki aya göre hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektöründe arttığını açıkladı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Kasım 2025 dönemine ilişkin hizmet, perakende ticaret ve inşaat güven endeksi verilerini açıkladı. Buna göre; mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi kasım ayında bir önceki aya göre hizmet sektöründe yüzde 1 oranında artarak 111,8 değerini, perakende ticaret sektöründe yüzde 0,9 oranında artarak 114,2 değerini ve inşaat sektöründe yüzde 1,5 oranında artarak 84,9 değerini aldı.