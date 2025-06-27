Güvenli liman arayışı azaldı: Altın düşüşe geçti

Doların değer kazanması ve İsrail ile İran arasında sağlanan ateşkesin piyasalarda risk iştahını artırması, altının güvenli liman talebini zayıflattı.



Öte yandan piyasalar, ABD’den gelecek enflasyon verilerini yakından izliyor. Bu verilerin, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz politikası üzerinde belirleyici olabileceği belirtiliyor.



Güncel altın fiyatları ise şöyle:



Gram altın 4.219 TL’den işlem görüyor. Önceki kapanış fiyatı 4.255 TL idi.



Çeyrek altın alışta 6.877 TL, satışta 6.951 TL seviyesinde. Önceki kapanış 7.007 TL olmuştu.



Yarım altın alış fiyatı 13.756 TL, satış fiyatı 13.902 TL olarak kaydedildi. Önceki kapanış fiyatı 14.015 TL idi.



Ons altın ise 3.296 dolardan işlem görüyor; önceki kapanışı 3.328 dolar seviyesindeydi.



Uzmanlar, önümüzdeki günlerde ABD’den gelecek enflasyon rakamlarına bağlı olarak altın fiyatlarında yeniden yön arayışı görülebileceğini ifade ediyor.