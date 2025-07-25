Güvenli liman talebi zayıfladı: Altın haftayı düşüşle kapatıyor
Altın fiyatları, haftanın son işlem gününde ABD ile ticaret ortakları arasındaki müzakerelerde ilerleme sağlandığına dair işaretlerin etkisiyle hafif geriledi.
Küresel piyasalarda güvenli liman talebinin azalması altına olan ilgiyi zayıflatırken, dolardaki zayıf seyir ise düşüşü sınırladı.
Spot altının ons fiyatı yüzde 0,1 düşüşle 3 bin 363,91 dolara gerilerken, ABD altın vadeli işlemleri de yüzde 0,2 azalarak 3 bin 365,50 dolardan işlem gördü. Buna karşın altın, hafta genelinde yüzde 0,4 oranında değer kazandı.
Türkiye piyasalarında ise gram altın, haftanın son işlem gününe yüzde 0,7’lik kayıpla başlayarak 4 bin 381 lira seviyesinde işlem görüyor.
İç piyasada güncel altın fiyatları:
• Çeyrek altın: 7.201 TL
• Yarım altın: 14.402 TL
• Tam altın: 28.642,32 TL
• Cumhuriyet altını: 28.672 TL
• Gremse altın: 71.825,45 TL
• Ons altın: 3.362,37 dolar
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