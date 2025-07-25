Güvenli liman talebi zayıfladı: Altın haftayı düşüşle kapatıyor

Küresel piyasalarda güvenli liman talebinin azalması altına olan ilgiyi zayıflatırken, dolardaki zayıf seyir ise düşüşü sınırladı.

Spot altının ons fiyatı yüzde 0,1 düşüşle 3 bin 363,91 dolara gerilerken, ABD altın vadeli işlemleri de yüzde 0,2 azalarak 3 bin 365,50 dolardan işlem gördü. Buna karşın altın, hafta genelinde yüzde 0,4 oranında değer kazandı.

Türkiye piyasalarında ise gram altın, haftanın son işlem gününe yüzde 0,7’lik kayıpla başlayarak 4 bin 381 lira seviyesinde işlem görüyor.

İç piyasada güncel altın fiyatları:

• Çeyrek altın: 7.201 TL

• Yarım altın: 14.402 TL

• Tam altın: 28.642,32 TL

• Cumhuriyet altını: 28.672 TL

• Gremse altın: 71.825,45 TL

• Ons altın: 3.362,37 dolar