Güvenli ödemede kapsam genişliyor. Emlak satışında yeni dönem 1 Temmuz'da başlayacak

Ticaret Bakanlığı, taşınmaz satışlarında alıcı ve satıcıların dolandırıcılık, hırsızlık ve sahtecilik riskine maruz kalmaması, kayıt dışılığın azaltılması, para transferinin güvenli bir ortamda gerçekleştirilmesi amacıyla ikinci el araç satışlarında uygulanan Güvenli Ödeme Sistemi'ni taşınmaz satışlarında da zorunlu hale getirildi.



Bu amaçla Taşınmaz Ticareti Yönetmeliği'nde değişiklik yapılmasına ilişkin yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı.



Yönetmeliğe göre, taşınmaz mülk ile satış bedelinin eş zamanlı olarak el değiştirilmesini öngören güvenli ödeme sistemi kullanılacak.



Ödeme sistemi üzerinden yapılan her işlemden kullanım bedeli alınacak. Söz konusu bedel satıcıya aktarılan bedelden tahsil edilecek.



Sistem 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak.