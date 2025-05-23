Güvenli yolculukların anahtarı: Türkiye Sigorta Seyahat Sağlık Sigortası

Yeni yerler keşfetmek, farklı kültürlerle tanışmak veya sevdiklerinizi ziyaret etmek… Seyahat, herkes için heyecan verici bir deneyim. Ancak yolculuk sırasında karşılaşılabilecek beklenmedik sağlık sorunları, bagaj kaybı, uçuş iptalleri gibi ani gelişen durumlara karşı tedbirli olmak da son derece önemli. Bu nedenle seyahat sigortası yaptırmak, huzurlu ve güvenli bir tatil geçirmenin anahtarı olarak öne çıkıyor.

Sigortalının seyahati esnasında beklenmedik bir şekilde meydana gelebilecek sağlık risklerini teminat altına alarak maddi ve manevi destek sağlayan Türkiye Sigorta Seyahat Sağlık Sigortası, yalnızca bir sigorta ürünü değil; seyahatin her adımında da önemli bir eşlikçi…

Yurt içinde ya da yurt dışında planlanan seyahatlerde karşılaşılabilecek olumsuz durumlar karşısında kapsamlı bir güvence sunan Seyahat Sağlık Sigortası, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ve Türkiye’de ikamet eden yabancıların yanı sıra yurt dışına eğitim amaçlı seyahat eden öğrencileri de kapsıyor. Özellikle yurt dışı seyahatlerinde vize işlemleri sırasında zorunlu olarak talep edilen Seyahat Sağlık Sigortası, Türkiye Sigorta'nın kapsamlı teminatları sayesinde sadece bir zorunluluk değil, uygun primlerle sunulan bir seyahat güvencesine dönüşüyor.

Seyahat Sağlık Sigortası’nın teminatları arasında; ani gelişen hastalık ya da kaza durumlarında tıbbi tedavi giderleri, sigortalının en yakın sağlık kuruluşuna nakli, taburcu olduktan sonra ikametgaha dönüşü gibi hayati önem taşıyan teminatlar bulunuyor. Ayrıca hem standart hem de VIP planlarda sigortalıya yapılacak tedavi nedeniyle aile bireylerinden birinin refakatçi olarak sigortalının yanına gelmesi gerekiyorsa, bu kişinin seyahat ve konaklama giderleri de poliçe kapsamına dahil edilebiliyor.

FARKLI İHTİYAÇLARA GÖRE BELİRLENMİŞ PLANLAR DA MEVCUT



VIP paketlerde tüm bu teminatlara ek olarak, yurt dışında hastalık ya da kaza nedeniyle konaklama süresinin uzaması, sigortalının seyahati esnasında kendi evinde meydana gelebilecek bir hasar nedeniyle dönüş uçak bileti temini, kayıp bagajın bulunması halinde sigortalıya ulaştırılması gibi özel hizmetler de sunuluyor. Ayrıca VIP paketlerde gasp/kapkaç teminatı ve overbooking (aşırı rezervasyon) nedeniyle yaşanabilecek gecikmelere karşı limitler dahilinde maddi destek gibi ayrıcalıklı teminatlar da mevcut.

Seyahat Sağlık Sigortası ile sigortalının yaşadığı herhangi bir acil durumda sigortalının yakınlarına bilgilendirme mesajlarının iletilmesi, vefat gibi üzücü durumlarda cenazenin ülkeye nakli, tıbbi danışmanlık hizmeti ve seyahat edilen yerde bulunmayan ilaçların temini gibi çözümler de sunuluyor.

Farklı ihtiyaçlara göre şekillendirilmiş ürün ve planlarıyla her kesime hitap eden Türkiye Sigorta, eğitim amacıyla yurt dışına çıkan öğrenciler için özel olarak hazırlanan Öğrenci Eğitim Seyahat Sağlık paketleri ile Hac ya da Umre ziyaretçilerine yönelik çeşitli seçenekler de sunuyor.

Tüm bu planların içinde yurt dışı seyahatlerde ana teminat limiti 30 bin Euro olarak belirlenmiş olup, VIP ve Standart planlarda 50 bin Euro’luk genişletilmiş seçenek de tercih edilebiliyor.

HAC VE UMRE SEYAHATLERİNDE YAŞ SINIRI YOK



0-17 yaş arası çocuklar ebeveynleri aracılığıyla, 80 yaşına kadar olan yetişkinler ise kendi adlarına sigortalanabiliyor. Hac ve Umre seyahatlerinde teminat limiti 30 bin Euro olarak belirlenmiş olup; yaş sınırı olmaksızın kaza sonucu oluşabilecek sağlık masrafları için güvence sunuluyor.

Hem bireysel hem de kurumsal ihtiyaçlara hitap eden kapsamlı yapısıyla sigortalıyı yalnızca tıbbi harcamalardan değil, aynı zamanda çeşitli seyahat aksaklıklarından da koruyan Türkiye Sigorta’da; yurt içi için bir plan, yurt dışı için ise farklı ihtiyaçlara hitap eden beş ayrı plan bulunuyor: Standart Seyahat Sağlık, VIP Seyahat Sağlık, Öğrenci Eğitim Seyahat Sağlık, Hac Seyahat ve Umre Seyahat Sigortası. Bu ürünler aynı zamanda beklenmedik birçok masrafı karşılayarak, sigortalıyı finansal belirsizliklerden korurken, özellikle yüksek sağlık harcamalarına sahip ülkelere yapılan seyahatlerde önemli bir maddi destek sağlıyor.

