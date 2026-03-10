Hafize Gaye Erkan'ın yeni işi belli oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanlığı'na 9 Haziran 2023'te getirilen ve 3 Şubat 2024 tarihinde görevinden alınan Hafize Gaye Erkan yeni görevine başladı.

Erkan, Kanada Merkezli Fairfax Financial Holdings Limited'e Bankacılık ve Sigorta Teknolojisi Başkanı olarak iş hayatını sürdürme kararı aldı. Erkan'ın 2025 sonu itibariyle bu göreve başladığı belirtildi. Haber Bloomberg'de yer aldı.



HAFİZE GAYE ERKAN KİMDİR?

12 Nisan 1979 İstanbul doğumlu olan Hafize Gaye Erkan Boğaziçi Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra Princeton ve Harvard Üniversiteleri'nde yüksek öğrenimine devam edip doktorasını tamamladı.

Boğaziçi Üniversitesi'nden mezun olmasının ardından eğitimine Amerika Birleşik Devletleri'nde devam etti ve orada finans alanında çalışmaya başladı.

Çeşitli finans danışmanlığı şirketleri ve bir bankada üst düzey yöneticilik yaptı. Bazı ekonomi dergileri tarafından dikkat çeken genç ekonomistler arasında gösterildi. Haziran 2023'te Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası başkanlığına getirildi ve bu göreve atanan ilk kadın oldu. 3 Şubat 2024 tarihinde Cumhurbaşkanlığı kararıyla görevden alındı ve yerine Fatih Karahan getirildi.