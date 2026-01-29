Haftada 2 ton altın alıyor İsviçre'de nükleer sığınakta saklıyor. Tether'in 140 ton altını birikti

Altın fiyatlarındaki artışın yeni bir sorumlusu var. Bloomberg, stalbecoin sağlayıcısı Tether'in, merkez bankalarıyla rekabet eden alımlar yaparak 24 milyar dolarlık altın rezervi tuttuğunu yazdı. Bloomberg'deki dünkü haberde, şirketin bu kadar altını ne amaçla aldığına yönelik analizde yer aldı,

Habere göre, stablecoin sağlayıcısı Tether, yaklaşık 24 milyar dolar değerinde 140 ton altın biriktirerek , dünya çapındaki en büyük külçe altın sahiplerinden biri haline geldi.

ALIMLARI ALTINDAKİ ARTIŞI TETİKLEDİ

Bloomberg'e göre Tether, yalnızca geçen yıl 70 tondan fazla altın satın alarak, Polonya hariç dünyadaki tüm merkez bankalarının bildirdiği alımları aştı.

Jefferies analistleri Bloomberg'e, Tether'ın altın fiyatlarındaki son yüzde 65'lik yükselişe katkıda bulunan "önemli bir yeni alıcı" olduğunu söyledi . Bu altın rezervi, merkez bankaları ve büyük borsa yatırım fonları dışında bilinen en büyük altın rezervini temsil ediyor.

Tehter'in CEO'su Paolo Ardoino, Bloomberg'e yaptığı açıklamada stratejiyi "altın merkez bankası" gibi işleyen bir yapı olarak tanımladı . Tether, USDT stablecoin'inden elde edilen karları ABD devlet borcundan uzaklaştırarak "kimsenin borcu olmayan" fiziksel varlıklara yönlendirmeyi hedefliyor. Ardoino, Washington'ın jeopolitik rakiplerinin sonunda dolara alternatif olarak altın destekli bir para birimi piyasaya süreceğini öngördü.

Bloomberg'e göre şirket, külçe altınlarını İsviçre Alpleri'ndeki eski bir nükleer sığınakta saklıyor. Tether, işlem masasını yönetmek için HSBC'den iki kıdemli altın tüccarı işe aldı . Ardoino, Bloomberg'e amacın JPMorgan ve HSBC gibi bankalarla rekabet edebilecek "dünyanın en iyi altın işlem platformunu" kurmak olduğunu söyledi.

Bloomberg'e göre Tether, sadece metal tutmak yerine, vadeli işlem fiyatlarının fiziksel metal maliyetlerinden farklılaştığı arbitraj fırsatlarını hedefleyerek metal ticareti yapmayı da planlıyor . Şirket ayrıca, madencilik gelir akışlarından pay almak için Elemental Royalty ve Gold Royalty gibi telif hakkı şirketlerinde de hisse satın aldı.