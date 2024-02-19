Mesai saatlerinde köklü değişiklik. Haftalık 45 saatten 40'a düşebilir

Avrupa'da haftalık çalışma saatinin en yüksek olduğu ülkelerin başında Türkiye geliyor.

Aralarında İrlanda, İspanya, İngiltere, Belçika'nın da bulunduğu çok sayıda Avrupa ülkesi 4 günlük çalışmayı test edip bu sisteme geçiş yapmaya hazırlanırken Türkiye'deki birçok sektörde çalışanlar halen 6 gün ve 45 saatin üzerinde mesai yapıyor.

Geçtiğimiz aylarda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan tarafından dile getirilen çalışma saatleri konusunda hükümetin yeni bir düzenleme yapacağı öğrenildi.

Yeni düzenlemeyle haftalık çalışma saatlerinin 45 saatten 40 saate indirilmesi planlanıyor. ayrıca çalışma saatlerinin meslek gruplarına göre yeniden değerlendirilmesi de gündemde.



Yapılan çalışmalar ücretten çalışma saatine, genel tatil ücretlerinden esnek çalışmaya kadar birçok başlıkta yeni düzenlemeleri kapsıyor.

Örneğin basın iş kanunu ve denizcilik iş kanunda haftalık çalışma süresi 48 saat. Diğer meslek gruplarında ise haftalık çalışma süresi 45 saat.

Bu kapsamda bütün çalışanlarla ilgili çalışma saatlerinin 35- 40 saate indirilmesi planlanıyor. Yeni düzenleme ile dağınık mevzuat bir arada toplanacak ve işin merkezinde çalışan olacak, çalışan güçlendirilecek.



Düzenlemeyle yeni hak kategorileri geliştirilirken, mevcut haklar da korunacak. Çalışanı doğrudan ilgilendiren "İş Kanunu" konusunda çalışma saatleri, yıllık izinler, ücretler gibi konular da değerlendirilecek.

