Haftalık portföy girişi 6,5 yılın zirvesinde

Portföy girişinde 6,5 yılın zirvesi görüldü.



Haftalık toplam net portföy girişi 1 milyar 454 milyon dolarla 21 Temmuz 2017'den bu yana en yüksek seviyesinde gerçekleşti.

Merkez Bankası verilerine göre yurtdışında yerleşik kişilerin mülkiyetindeki devlet iç borçlanma senedi (DİBS) portföyü piyasa fiyatı değişimi ve kur farkından arındırılmış olarak 8 Aralık haftasında 891,4 milyon dolar artış kaydetti. Bu Ağustos 2017'den beri görülen en yüksek haftalık giriş oldu.

Verilere göre yurtdışı yerleşiklerin hisse portföyü geçen hafta 562,4 milyon dolar artış kaydetti. Bu veri de hisse senedi piyasasına Kasım 2020'den beri en yüksek haftalık girişe işaret etti.



Böylece yurtdışı yerleşiklerin geçen hafta net portföy girişi Temmuz 2017'den beri ilk kez haftalık 1,45 milyar dolar ile rekor kırdı.



Bu dönemde Hazine 2 ve 10 yıl vadeli gösterge tahvillerin yeniden ihracını gerçekleştirmişti. Girişten bir hafta önce de Merkez Bankası yetkilileri ABD kurumsal yatırımcılarından TL'ye fon akışı gözlemlemeye başladıklarını, devam eden görüşmelerin ise bu girişlerin süreceğini gösterdiğini söylemişlerdi.