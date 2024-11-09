Haftanın en çok yükselen hisseleri

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 3,37 değer kazanarak 9.184,82 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 8.566,62 ve en yüksek 9.195,83 puanı gördü.



Aynı dönemde Borsa İstanbul Mali Endeksi yüzde 2,21 yükselerek 10.273,31 puan, Hizmetler Endeksi yüzde 4,80 değer kazancıyla 9.197,88 puan, Sanayi Endeksi 2,16 artışla 12.387,20 puan, Teknoloji Endeksi yüzde 0,48 düşüşle 13.090,86 puan oldu.



EN ÇOK PRİM YAPAN HİSSE



Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 17,50 ile Kontrolmatik Teknoloji oldu.



Kontrolmatik Teknolojiyi, yüzde 12,82 ile Astor Enerji, yüzde 11,30 ile Çelebi Hava Servisi izledi.



HAFTANIN EN ÇOK KAYBETTİRENLERİ

Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler yüzde 32,84 ile Reeder Teknoloji, yüzde 17,36 ile Agrotech Teknoloji, yüzde 14,21 ile Batıçim Batı Anadolu Çimento olarak sıralandı.



Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler, 461 milyar 160 milyon lirayla Garanti BBVA, 434 milyar 652 milyon lirayla Koç Holding ve 400 milyar 545 milyon lirayla Türk Hava Yolları oldu.