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Hak-İş 3 ilde miting yapacak

İşçiler taleplerini meydanlardan dile getirmeye hazırlanıyor. Bu kapsamsa Hak-İş de il mitingini 23 Ağustos'ta yapacağını duyurdu.

Hak-İş 3 ilde miting yapacak

Hak-İş Yönetim Kurulu, 23 Ağustos 2024 Cuma günü Kayseri’de, 5 Eylül 2024 Perşembe günü Kocaeli’nde ve 13 Eylül 2024 Cuma günü Gaziantep’te miting yapma kararı aldı.

Eylemlerde vergi adaletsizliği, ek protokol zam talebi, kayıtdışı istihdam gibi çalışma hayatının gündemindeki konulara ilişkin talepler dile getirilecek.

İşsizlik, örgütlenmenin önündeki engeller ve iş kazaları gibi başlıklar da gündemde olacak.

İşçi konfederasyonları, 12 Ağustos'tan itibaren alanlara inecek. Bu kapsamda TÜRK-İŞ de daha önce miting tarihlerini duyurmuştu.

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