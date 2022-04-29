Hak-İş Genel Başkanı Arslan'dan asgari ücret çağrısı

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, Asgari Ücret Tespit Komisyonunun temmuz ayında toplanmasını ve ocak ayında olduğu gibi asgari ücrete enflasyonun üzerinde bir artışın yapılmasını istediklerini söyledi.



Arslan, Ankara'da bir restoranda düzenlediği iftar programında basın mensuplarıyla bir araya geldi.



Asgari ücrete dair değerlendirmeleri sorulan Arslan, şunları söyledi:



"Asgari Ücret Tespit Komisyonunun en fazla 2 yıl içinde toplanması gerekiyor. Dolayısıyla en azı yok. Yani Asgari Ücret Tespit Komisyonu, temmuz ayında da toplanabilir. Asgari Ücret Tespit Komisyonunun toplanmasını, yüksek enflasyona karşı ocak ayında yapılan düzenlemeye paralel bir düzenlemeyle yine enflasyonun üzerinde bir artışın asgari ücrete sağlanmasını istiyoruz. Ancak bununla birlikte bir talebimiz de olmazsa olmaz. Gerek kamu gerek özel sektördeki toplu sözleşmelerle elde ettiğimiz ücretlere yeni belirlenecek asgari ücret oranında zam yapılmasını istiyoruz."



Bunun olmaması halinde 70 yıldır güçlendirmeye çalıştıkları toplu sözleşme düzeninin yerle bir olacağını dile getiren Arslan, böyle bir durumu kabul etmelerinin mümkün olmayacağını bildirdi.



Arslan, Asgari Ücret Tespit Komisyonunun yapısının antidemokratik olduğunu belirterek, komisyonun yapısının süratle değişmesi gerektiğini kaydetti.



"6 AYLIK ENFLASYONUN ÜZERİNDE BİR ZAM HAKKANİYETLİ OLUR"



Asgari ücrete ne kadar zam yapılması gerektiğine ilişkin soruyu Arslan, şöyle yanıtladı:



"Asgari Ücret Tespit Komisyonu, aralık ayında asgari ücreti belirlerken bir kısım kriterlere bakıldı. Bu kriterlerin yanı sıra siyasi irade de işin içine girerek enflasyonun üzerinde zam verilerek yeni asgari ücret belirlendi. Aynı yaklaşımın temmuz ayına geldiğimiz zaman 6 aylık enflasyon artışı dikkate alınarak onun üzerinde bir zamla yeni asgari ücretin belirlenmesinin hakkaniyetli olduğunu düşünüyoruz."



Arslan, Asgari Ücret Tespit Komisyonunun temmuzda toplanması halinde Türk-İş, Hak-İş ve DİSK'in ortak çalışma yapıp yapmayacağına ilişkin soru üzerine, "Üç konfederasyon bugüne kadar pek çok konuda birlikte çalıştık. Bu, Türkiye sendikal hareketi için çok önemli bir aşama. Siyasetçilerin birbirleriyle aynı mekanda olmaya bile tahammül edemedikleri bu ülkede sendikacılık yapıyoruz ve rakibiz ama temel konularda birlikte çalışmayı da başarmış bir işçi hareketi var. Buradan hem Türk-İş'e hem de DİSK'e çağrımızı yapalım, başta asgari ücret olmak üzere çalışanların ortak sorunları için birlikte mücadele etmeye, sorunları çözme konusunda kararlılıkla çalışmaya varız. Onları da bu noktada davet edelim." şeklinde konuştu.



BAKAN BİLGİN'İN "1 MAYIS MÜJDESİ" AÇIKLAMASI



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in 1 Mayıs'ta müjde vereceğine ilişkin açıklamalarının hatırlatılması üzerine Arslan, Bakan Bilgin'in müjdesini kendisinin de merak ettiğini söyledi.



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından her yılın sonunda ölümlü iş kazalarına ilişkin güncel istatistikleri kamuoyuyla paylaşmasını isteyen Arslan, sorumlu olmayan bazı kurum ve platformların, iş kazalarına ilişkin olduğu iddiasıyla birtakım istatistikler paylaşarak bu durumu manipüle ettiklerini dile getirdi.



Arslan, Türkiye'nin "ucuz işgücü cenneti" olarak görülmesini asla kabul etmediklerini belirterek, işçilerin, ürettikleri karşısında insanca yaşayabilecekleri ücreti almaları gerektiğini ve bunun da annelerinin ak sütü gibi helal olduğuna inandıklarını sözlerine ekledi.